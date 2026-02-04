VÍDEO: Pitbull arranca dedo dedo de coletor de lixo durante ataque

Funcionários da coleta de lixo de São Paulo ficaram feridos após ataque de um cão da raça pitbull na última segunda-feira (2). O caso aconteceu no bairro do Jabaquara, zona sul da capital paulista.

Uma câmera de segurança flagrou o ataque. Na gravação, é possível observar os trabalhadores na rua José Menino. O pitbull escapa pelo portão de uma residência e avança sobre os homens, que se defendem com sacos de lixo e pás. Ele derruba um dos funcionários. Os colegas tentam ajudá-lo com golpes no animal. O ataque só acaba quando um dos profissionais imobiliza o cachorro com a perna e o animal é contido pela tutora.

Um dos funcionários teria perdido parte do dedo após mordidas do pitbull. O serviço de resgate foi acionado e o homem foi encaminhado ao hospital.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a tutora do animal afirmou que ele fugiu após o portão ficar aberto por alguns instantes. Em nota ao Metrópoles, a Ecourbis Ambiental, empresa responsável pela coleta de lixo na região, o profissional está bem, mas ficará afastado por 30 dias.

“Solidária ao coletor que foi atacado, a Ecourbis reforça a importância de os tutores de animais com comportamento agressivo redobrarem os cuidados para que eles não ataquem os profissionais de limpeza durante a realização do trabalho, bem como outras pessoas”, ressaltou a empresa.

O caso foi registrado no 26° Distrito Policial (Sacomã).

