Menu
Menu Busca quarta, 04 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

VÍDEO: Pitbull arranca dedo dedo de coletor de lixo durante ataque

O cachorro teria escapado de casa após o portão ficar aberto por alguns instantes

04 fevereiro 2026 - 18h51Brenda Assis

Funcionários da coleta de lixo de São Paulo ficaram feridos após ataque de um cão da raça pitbull na última segunda-feira (2). O caso aconteceu no bairro do Jabaquara, zona sul da capital paulista.

Uma câmera de segurança flagrou o ataque. Na gravação, é possível observar os trabalhadores na rua José Menino. O pitbull escapa pelo portão de uma residência e avança sobre os homens, que se defendem com sacos de lixo e pás. Ele derruba um dos funcionários. Os colegas tentam ajudá-lo com golpes no animal. O ataque só acaba quando um dos profissionais imobiliza o cachorro com a perna e o animal é contido pela tutora.

Um dos funcionários teria perdido parte do dedo após mordidas do pitbull. O serviço de resgate foi acionado e o homem foi encaminhado ao hospital.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a tutora do animal afirmou que ele fugiu após o portão ficar aberto por alguns instantes. Em nota ao Metrópoles, a Ecourbis Ambiental, empresa responsável pela coleta de lixo na região, o profissional está bem, mas ficará afastado por 30 dias.

“Solidária ao coletor que foi atacado, a Ecourbis reforça a importância de os tutores de animais com comportamento agressivo redobrarem os cuidados para que eles não ataquem os profissionais de limpeza durante a realização do trabalho, bem como outras pessoas”, ressaltou a empresa.

O caso foi registrado no 26° Distrito Policial (Sacomã).

 

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Política
Senado vai acelerar projetos contra maus-tratos a animais, afirma Davi Alcolumbre
Protesto contra feminicídio
Brasil
Três Poderes lançam pacto para enfrentamento ao feminicídio no Brasil
Animal comunitário morreu por maus-tratos
Brasil
Adolescente mentiu em depoimento sobre cão Orelha, diz polícia
Desembargadora Jaceguara Dantas - Foto: Ana Araújo/CNJ
Justiça
Mulher negra e de origem indígena, desembargadora do TJMS assume cadeira no CNJ
O aciente aconteceu nesta terça
Brasil
Capotamento de ônibus que levava romeiros deixa 15 mortos em Alagoas
Carmem Lúcia
Brasil
STF anuncia que Cármen Lúcia será relatora de código de ética da Corte
Com o novo modelo, a expectativa do Banco Central é aumentar significativamente a taxa de recuperação dos valores e reduzir o sucesso das fraudes
Brasil
Novas regras de segurança do Pix entram em vigor nesta segunda-feira
Agência do INSS
Brasil
INSS retoma atendimento presencial em agências do país
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
Política
Depoimento de Daniel Vorcaro à CPMI do INSS é considerado "de grande relevo"
Ministra Cármen Lúcia - Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE
Justiça
Com sessão extraordinária, TSE inicia Ano Judiciário de 2026 nesta segunda

Mais Lidas

Profissionais estiveram em massa na Câmara Municipal
Cidade
Assistente educacional é exonerada horas após participar de protesto na Câmara
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é encontrado morto em banco traseiro de carro em Campo Grande
Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026