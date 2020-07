Vivo ativará 5G em oito cidades, mas Campo Grande fica de fora

A Vivo terá 5G no Brasil antes do leilão da Anatel, porém Campo Grande não entrou na lista da operadora, que escolheu São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro, Goiânia, Curitiba e Porto Alegre para a nova rede.

A operadora utilizará a tecnologia de compartilhamento dinâmico de espectro (DSS), a Vivo deverá ativar a rede em “sete ou oito capitais” até o final de julho.

A novidade foi revelada em um evento virtual pelo CEO Christian Gebara, que aponta gargalo pela falta de smartphones compatíveis. O executivo afirma que a operadora está “provando” a tecnologia e deverá lançar o serviço em até oito capitais até o final do mês, mas destaca que as frequências atuais não são “ideais” para 5G por não trazerem benefícios na latência (ping).

Gebara defende que as frequências a serem leiloadas serão importantes para funcionamento pleno da nova tecnologia, e que é preciso ter maior flexibilização das legislações municipais para instalação de antenas.

As faixas maiores, de 2,3 GHz, 3,5 GHz e especialmente as ondas milimétricas exigem maior número de torres devido ao alcance reduzido.

Na ocasião, o executivo destacou que a disponibilidade de aparelhos compatíveis com 5G ainda é um gargalo. No Brasil, apenas o Motorola Edge e Edge+ são compatíveis com a nova geração, e mesmo o Motorola Edge+ não suporta algumas das frequências utilizadas no Brasil, conforme explicamos no review. A Vivo também informa que nos próximos meses serão lançados dois dispositivos da Samsung compatíveis com a rede.

