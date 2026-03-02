Menu
VoluntÃ¡rios do Senado mobilizam ajuda para cidades atingidas por temporais

Mais de 60 mortes jÃ¡ foram registradas na Zona da Mata em Minas; doaÃ§Ãµes serÃ£o usadas na compra de itens bÃ¡sicos

02 marÃ§o 2026 - 10h12Sarah Chaves
Marcos Romeu/Liga do Bem Marcos Romeu/Liga do Bem  

A Liga do Bem, grupo de voluntários do Senado, lançou a campanha “SOS Zona da Mata Mineira” para ajudar as famílias atingidas pelas fortes chuvas em cidades como Juiz de Fora e Ubá, em Minas Gerais. Já são mais de 60 mortes e milhares de pessoas sem casa.

Para facilitar as doações, foi criada uma chave Pix: [email protected]
, da Associação da Polícia do Congresso Nacional. Dá para doar qualquer valor, e o dinheiro vai ser usado só para ajudar quem foi afetado, comprando itens básicos. O transporte das doações conta com apoio do Senado.

No momento, o que mais precisa é colchão, lençol, fronha, travesseiro e cobertor. A equipe montou um kit com esses produtos por R$ 200.

Depois que a campanha terminar, a prestação de contas ficará disponível na sede do grupo. A Liga do Bem existe desde 2015 e realiza ações solidárias para pessoas em situação de vulnerabilidade.

