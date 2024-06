22° Arraial de Santo Antônio: Tostão e Guarani e Trio Violada fazem a festa nesta sexta

Em mais um dia de festa da 22ª edição do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande na Praça do Rádio Clube, a noite promete ser agitada.

ÀS 19h, a dupla Pedro e Evandro abrem e noite, logo depois às 20h é a vez da dupla Tostão e Guarani,e às 21h, sobe no palco o Trio Violada.

O evento é gratuito e conta com barracas de petiscos e espaço kids. O Arraial segue até domingo na Praça do Rádio, na Av Afonso Pena, Centro.

