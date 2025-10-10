Menu
Menu Busca sexta, 10 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Ação "Eco Troca PMA" incentiva reciclagem com distribuição de alimentos em Corumbá

A população pode levar três quilos de reciclados para troca na Escola Municipal Clio Proença no dia 18

10 outubro 2025 - 12h24Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

A "Eco Troca PMA" realizada pela Polícia Militar Ambiental em parceria com a Prefeitura de Corumbá une coleta seletiva com distribuição de alimentos frescos para a comunidade em beneficio de fortalecer a cultura da reciclagem, proteger o meio ambiente e oferecer suporte alimentar à população local.

No próximo dia 18 de outubro às 7h30, a população pode fazer a troca de três quilos de material reciclado por kit de alimento na Escola Municipal Clio Proença, localizada na Rua João Bernardino Alves do Couto, esquina com a Ciriaco de Toledo, no bairro Nova Corumbá.

Materiais que podem ser levados incluem vidro, metal, papel, plástico e eletrônicos. A organização ressalta que não serão aceitos lixo comum, orgânico, hospitalar ou rejeitos.

A Eco Troca PMA é fruto de uma colaboração estratégica que une o setor público, empresas e organizações da sociedade civil onde a destinação correta do lixo gera benefícios diretos para o meio ambiente e a qualidade de vida da população.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ambulâncias do Samu 192
Cidade
MP abre inquérito sobre uso de ambulâncias alugadas enquanto frota oficial fica parada
Alir Terra Lima -
Cidade
Santa Casa: Descumprimento de contrato e dívida mensal de R$ 12 mi ameaçam assistência
Plaza de Belgrano
Cidade
Parceria entre Campo Grande e Jujuy fortalece inovação no Corredor Bioceânico
Vitória régia no Pantanal
Cidade
MS cria Comitê Executivo do Proclima para fortalecer ações contra mudanças climáticas
Por causa de mulher: dupla vai a júri por tentar matar homem a tiros em Campo Grande
Justiça
Por causa de mulher: dupla vai a júri por tentar matar homem a tiros em Campo Grande
O Bioparque Pantanal funcionará em horário especial, das 8h30 às 14h30
Cidade
Bioparque prepara programação especial no sábado para criançada; confira
Interdição de ruas
Cidade
Fique ligado: Corrida do Pantanal deve desviar trânsito em nove bairros no fim de semana
 Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) -
Política
Vereador expõe que empresas estão sem pagamento e pede solução para o tapa-buracos
Agente de polícia judiciária -
Justiça
Justiça de Campo Grande condena policial por maracutaia com veículo do Estado
Antiga rodoviária de Campo Grande
Cidade
MPMS mira atrasos e aumento de custos na reforma da antiga rodoviária de Campo Grande

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado