Ação "Eco Troca PMA" incentiva reciclagem com distribuição de alimentos em Corumbá

A "Eco Troca PMA" realizada pela Polícia Militar Ambiental em parceria com a Prefeitura de Corumbá une coleta seletiva com distribuição de alimentos frescos para a comunidade em beneficio de fortalecer a cultura da reciclagem, proteger o meio ambiente e oferecer suporte alimentar à população local.

No próximo dia 18 de outubro às 7h30, a população pode fazer a troca de três quilos de material reciclado por kit de alimento na Escola Municipal Clio Proença, localizada na Rua João Bernardino Alves do Couto, esquina com a Ciriaco de Toledo, no bairro Nova Corumbá.

Materiais que podem ser levados incluem vidro, metal, papel, plástico e eletrônicos. A organização ressalta que não serão aceitos lixo comum, orgânico, hospitalar ou rejeitos.

A Eco Troca PMA é fruto de uma colaboração estratégica que une o setor público, empresas e organizações da sociedade civil onde a destinação correta do lixo gera benefícios diretos para o meio ambiente e a qualidade de vida da população.

