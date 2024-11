Acordo com MP exige obras de acessibilidade em condomínio de Campo Grande

Vinícius Santos com informações do MPMS

O condomínio Lavanda, localizado no Residencial Nelson Trad, em Campo Grande, passará por adaptações de acessibilidade após o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) constatar dificuldades de acesso para pessoas com deficiência (PcDs) e mobilidade reduzida. O ajuste foi formalizado por um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a administração do residencial e o MPMS.

A construtora responsável financiará as adaptações, com investimento previsto de R$ 540 mil. O TAC, firmado com a 67ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, visa evitar o ajuizamento de ações judiciais, condicionando o acordo ao cumprimento das obras. Entre as melhorias planejadas estão a adequação de calçadas, faixas de pedestre, rampas de acesso, sinalização tátil e o parquinho infantil.

O prazo para conclusão das obras é de três meses, contados a partir do depósito do valor acordado. Em caso de descumprimento, será aplicada multa diária de R$ 1 mil, limitada a R$ 100 mil. Após o término das obras, a administração do condomínio deverá enviar um relatório detalhado ao MPMS em até 30 dias, atestando a conformidade das adaptações com as normas de acessibilidade.

O acordo decorre de um inquérito civil iniciado em maio de 2023, após a identificação de barreiras no condomínio Lavanda, construído com recursos do programa federal "Minha Casa, Minha Vida". Por se tratar de um projeto voltado à população de baixa renda, o MPMS incluiu a construtora no TAC, garantindo que ela financie as melhorias para assegurar a acessibilidade necessária.

