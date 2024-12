Adriane exonera todo o 1º escalão da prefeitura para 2025

No mesmo dia em que sancionou a reorganização de suas secretarias, a prefeita Adriane Lopes exonerou todo o pessoal do primeiro escalão e as designações das funções de confiança, conforme decretos publicados em edição extra do Diário Oficial de segunda-feira (30).

Foram exonerados os titulares das Secretarias Municipais, da Procuradoria-Geral do Município, da Controladoria-Geral do Município, das Subsecretarias, das Subprefeituras e das Autarquias.

A medida é um rito comum a cada novo mandato e com novas autarquias criadas que passam a funcionar a partir de 1º de janeiro, novos nomes devem compor as pastas.

Também foram exonerados os secretários-adjuntos, de direção e chefia e de assessoramento, símbolos DCA e DTI, integrantes do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Campo Grande, com efeito a partir de 1º de janeiro de 2025.

Não fazem parte das exonerações, os diretores, secretários e servidores nomeados para exercer funções específicas nas unidades da Rede Municipal e as servidoras gestantes, em decorrência da estabilidade provisória.

As designações dos servidores ocupantes de função de direção e chefia, função de confiança e função de atividades de assistência e assessoramento superior, integrantes do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Campo Grande, foram revogadas.



