Aeroportos de MS conquistam selo internacional por gestão de emissões de carbono

Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã são administrados pela Aena

02 fevereiro 2026 - 16h12Luiz Vinicius
Área de embarque do Aeroporto Internacional de Campo GrandeÁrea de embarque do Aeroporto Internacional de Campo Grande   (Jônatas Bis/JD1)

Os aeroportos de Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá passaram a integrar o grupo de terminais certificados no Nível 1 do programa Airport Carbon Accreditation, ACA, iniciativa internacional que reconhece aeroportos que realizam a medição e o inventário de suas emissões de carbono. A certificação é concedida pelo Conselho Internacional de Aeroportos e marca um avanço nas práticas de gestão ambiental nos três aeroportos sul-mato-grossenses.

Administrados pela concessionária Aena, os terminais do Mato Grosso do Sul fazem parte de um conjunto de 11 aeroportos certificados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará. O reconhecimento atesta que os aeroportos já identificam as principais fontes de emissão e calculam anualmente sua pegada de carbono, etapa inicial para a redução de impactos ambientais nas operações aeroportuárias.

Segundo a Aena Brasil, a certificação reflete a estruturação de processos voltados à sustentabilidade em pouco mais de dois anos desde que a concessionária assumiu a gestão desses aeroportos. A iniciativa também está alinhada a padrões internacionais de transparência ambiental e gestão climática no setor de aviação.

Com essa nova certificação, todos os 17 aeroportos operados pela Aena no Brasil passam a contar com o selo ACA Nível 1, somando-se aos seis terminais do Nordeste já reconhecidos anteriormente. O programa ACA é o único de abrangência global voltado exclusivamente ao gerenciamento de carbono em aeroportos.

A certificação integra o Plano de Ação Climática da Aena Brasil, lançado em 2025, que prevê metas como neutralidade de carbono até 2035, investimentos em sustentabilidade e a substituição gradual da frota por veículos de energia limpa, além de ações em eficiência energética, gestão de resíduos e incentivo à redução de emissões por parte de companhias aéreas.

