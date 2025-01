Agetran reabre cadastro para 2ª remessa do Passe do Estudante 2025

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) deu início ao cadastro e recadastramento dos estudantes, para o Passe do Estudante de Campo Grande. O prazo vai de 13 a 19 de janeiro. A retirada dos cartões poderá ser feita a partir do dia 10 de fevereiro de 2025, na unidade do estudante.

Para solicitar o benefício, os estudantes devem seguir os passos abaixo:

- Acessar o site: passe.campogrande.ms.gov.br;

- Preencher e imprimir o formulário;

- Assinar o formulário;

- Enviar o documento para a Secretaria de Assistência Estudantil;

- Apresentar CPF e foto digital.

Estudantes sem histórico de benefício - Aqueles que não foram beneficiados em anos anteriores devem comparecer pessoalmente a um terminal urbano de transbordo ou à Central de Atendimento do Consórcio Guaicurus (Rua 25 de Dezembro, 924, 2º andar, Bairro Jardim dos Estados) para realizar a inscrição.

Critérios para continuar com o passe

- Ser estudante regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada;

- Residir a uma distância mínima de 2 km da escola, considerando o traçado das vias públicas;

- Cada estudante pode escolher até seis linhas para o trajeto casa/escola e escola/casa;

É permitido o uso de duas viagens diárias, com intervalo mínimo de 30 minutos entre acessos aos bloqueios eletrônicos nos ônibus, terminais e estações.

