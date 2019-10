Após acidentes, moradores colhem assinaturas por sinalização no Giocondo Orsi

Moradores do entorno da Praça República da Armênia colhem assinaturas pedindo que sinalização e quebra-molas sejam instalados na Rua Marlene, bairro Giocondo Orsi. Conforme o empresário Germano Ramos, de 48 anos, já aconteceram mais de 20 acidentes de carro na via, inclusive com pessoas e animais devido à alta velocidade que os carros trafegam.

O problema na rua sem redutor de velocidade é abrangente, segundo Germano, "além da convivência de idosos, crianças e moradores na praça, ainda tem o Centro de Educação Infantil [Ceinf] Paulo Siufi, onde há trânsito intenso de pais e crianças. As crianças da creche utilizam o espaço da praça e os carros têm andado em velocidade altíssima na rua Marlene, que é também a rua do ônibus".

Ainda de acordo com o empresário, já ocorreram muitas mortes de animais da região devido à alta velocidade, "tragédias acontecem com as pessoas e seus animais e as pessoas não esquecem", e solicita intervenção.

Até o momento 57 assinaturas já foram recolhidas após articulação que iniciou em um grupo de WhatsApp de moradores da rua.

