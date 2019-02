Aquecendo para o carnaval, blocos organizam esquenta todo final de semana em Campo Grande

Com os preparativos para o carnaval, os blocos da cidade estão realizando os esquentas desde do inicio do mês na capital. Os eventos são feitos pelos blocos Cordão Valu e Capivara Blasé.

No intuito de trazer o povo pra folia, a decisão favorável a festa na esplanada ferroviária trouxe alegria aos idealizadores dos eventos, que irão durar até próximo aos dias de carnaval.

Para quem quer curtir segue a programação deste fim de semana:

Sábado (02) – Cordão Valu – Comemorando o dia de Iemanjá, a folia hoje tem a temática “tem samba no mar”, com o grupo Sampri e as marcinhas do Charanga do Cordão. A entrada custa R$ 10,00 até às 19h30 e após fica por R$ 20,00.

Local: Quiosque Jeremias – Rua Brilhante, 2128, Amambaí.

Domingo (03) – Capivara Blasé – O bloco traz uma temática a toda semana e nesse domingo traz o “afrosamba”, também ao som do grupo Sampri e Chokito Sambista. A entrada custará R$ 10 até às 18h e após esse horário, fica por R$ 20,00.

