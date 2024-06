Arraial de Santo Antônio tem shows de sertanejos a partir das 19h neste sábado

Em seu penúltimo dia, o Arraial de Santo Antônio de Campo Grande, organizado pela Prefeitura promete muita música neste sábado (15). As atrações acontecem na Praça do Rádio Clube e conta com espaço kids e barracas para "abastecer" quem chegar na festa.

A partir das 18 horas o espaço já está pronto para receber os visitantes, com a quadrilha do Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública logo após às 18h30.

A partir das 19h, Max Henrique sobe ao palco para agitar a galera e às 21h, a dupla Victor Gregório e Marco Aurélio se apresentam.

Serviço:

Local: Praça do Rádio Clube

Endereço: Avenida Afonso Pena e Rua Barão do Rio Branco, com Rua Padre Joao Crippa e Rua Pedro Celestino

Entrada: Gratuita

