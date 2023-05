Arraial de Santo Antônio: Veja a lista de entidades aptas a credenciar barracas

Após análise da Comissão Especial de Seleção, oi publicado na edição extra do Diário Oficial de Campo Grande de segunda-feira (29), as 21 entidades habilitadas a comercializarem seus produtos nas barracas da 21ª Festa de Santo Antônio.

O sorteio das disposições das barracas, bem como dos produtos a serem comercializados será realizado nesta terça-feira (30), às 14h, no auditório do Instituto Mirim, localizado na Avenida Fabio Zahran, 6.000. O resultado será publicado no mesmo dia, na edição extra do Diário Oficial.

Estão aptas as seguintes entidades: Associação São José, Associação de Moradores Bairro Guanandi I, Instituto Causadores da Alegria, Instituto Manoel Bonifácio, Associação Sul-mato-grossense de Amparo à Criança e ao Adolescente, Associação de Mães Trabalhando a Inclusão – Amati, Federação Sul-Mato-Grossense de Futevôlei, Recanto da Criança, Obras Sociais da Sociedade Espírita – Allan Kardec, Grêmio Recreativo os Catedráticos do Samba, Associação Ile Sola Iya Legle Ita Ode, Associação de Moradores Vila Jacy, Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande, Associação Clube Assistencial Assistência & Vida, Associação Campo-grandense da Pessoa com Deficiência, Associação dos Artesões e de Comida Cultura, Típica, Regional, e Familiar, Associação Lar do Pequeno Assis, Associação dos Artesãos e de Comida Cultura, Típica e Regional e Familiar, Associação Movimento Mãe Águia De Combate A Violência Sexual, Associação e Projeto Social Hassan, Associação dos Ostomizados do Estado de Mato Grosso Do Sul.

No dia 8 de junho a Praça do Rádio começa a ser montada para receber a encenação do Corpus Christi, que para a Igreja Católica acontece 60 dias após a Páscoa.

