Assomassul realizará 2º Congresso dos Municípios de MS na Capital

Promovido pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), o 2º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul começa na próxima segunda-feira (4) às 15h, no Bosque Expo, em Campo Grande.

Sob o tema “Inovação e Planejamento no Fortalecimento do Municipalismo e na Transição de Mandato”, o evento reunirá prefeitos, vereadores, servidores públicos e autoridades estaduais e federais .



Serão três dias de compartilhamento de práticas inovadoras e preparação das prefeituras para a nova gestão que se aproxima. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site: mkt.sebrae.ms/congresso-dos-municipios-2024 .





