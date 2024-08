Audiência Pública para discutir construção do 'Shopping das Moreninhas' será em setembro

A Prefeitura por intermédio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) realizará audiência pública para ouvir a comunidade sobre o empreendimento com mais de 20.000m² no dia 19 de setembro às 18h, no Auditório Engenheiro Nilo Javari Barém, na Rua Hélio de Castro Maia, 279, Jardim Paulista

Reunião será para falar da área construída de uso misto (comércio varejista, comércio atacadista e serviços), localizado no lote JN, na Avenida Gury Marques, entre a Avenida dos Cafezais e Rua José Pedrossian, bairro Centro Oeste.

Quem deseja participar pode comparecer presencialmente no Auditório Nilo Javari Barén, na sede da Planurb, ou basta acessar o canal do YouTube , da Educação Ambiental da Planurb.

Os documentos que serão apresentados na Audiência Pública estão disponíveis na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira e no sítio eletrônico da Planurb, disponível no endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/planurb .

As contribuições recebidas também estão disponíveis no sítio eletrônico da Autarquia.

