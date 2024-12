Banco de Leite Humano do Hospital Regional precisa de novas doadoras

O Banco de Leite do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) têm tido uma queda no número de doações devido às férias e o período festivo neste mês de dezembro.

A doação de leite pode ser feita por mulheres que estão amamentando e têm uma produção de leite acima do necessário para os seus bebês. Além disso, é necessário ter feito o pré-natal.

O Banco de Leite Humano do HRMS faz a coleta na casa das doadoras semanalmente e fornece, ainda, o kit necessário para retirar e armazenar o leite: vidro esterilizado, touca e máscara. As mães também recebem orientação sobre como devem tirar o leite e armazená-lo. A coleta é feita em todos os bairros da Capital.

No mês de novembro, o Banco de Leite recebeu pouco mais de 30 litros de leite, enquanto a demanda do hospital é em torno de 120 litros. O leite humano é destinado aos bebês internados em, pelo menos, quatro unidades do hospital: UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal, UIN (Unidade Intermediária Neonatal), Método Canguru e CTI (Centro de Terapia Intensiva) Pediátrico.

O leite humano é essencial para todos os bebês, em especial para a saúde e sobrevivência de bebês prematuros e de baixo peso (com menos de 2.500 g), que estão internados nas unidades neonatais e não podem ser amamentados pelas próprias mães.

De acordo com o Ministério da Saúde, um pote de leite humano de 200 ml doado, por exemplo, é capaz de alimentar até dez recém-nascidos internados, por dia. Dependendo do peso do bebê, cerca de um ml já é o suficiente para nutri-lo cada vez que ele for alimentado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também