Menu
Menu Busca quarta, 04 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
Cidade

"Bonito Ã© lindo", elogia Luciano Huck durante gravaÃ§Ãµes em cidade turÃ­stica de MS

Apresentador se emociona com reencontro de irmÃ£s e compartilha encantamento pelas paisagens naturais de Bonito

04 marÃ§o 2026 - 18h40Taynara Menezes

O apresentador Luciano Huck está em Mato Grosso do Sul para gravar um emocionante quadro do Domingão com Huck, o reencontro de duas irmãs que não se viam há mais de 30 anos. Mesmo em serviço, ele aproveitou para conhecer as belezas do estado e ficou apaixonado por Bonito.

Considerada uma das cidades turísticas mais famosas do Brasil, no Instagram, o apresentador compartilhou alguns momentos da visita em um balneário da cidade e se mostrou encantado com a beleza local. “Bonito é lindo, impressionante”, elogiou em um storie.

Além das cenas cheias de emoção, Bonito também roubou a cena com suas paisagens naturais. Rios cristalinos, trilhas exuberantes e formações rochosas impressionantes fizeram Huck se declarar encantado. Não há informações da data em que o quadro será exibido no programa de domingo do apresentador global. 

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Capacitação vai ajudar em atendimento humanizado
Cidade
CapacitaÃ§Ã£o reforÃ§a atendimento humanizado no sistema socioeducativo de MS
Atualmente, oito animais estão disponíveis e aguardam um novo lar
Cidade
Feira de adoÃ§Ã£o reÃºne cÃ£es adultos resgatados de maus-tratos neste domingo
Pastor e denúncia - Foto: Arte / JD1
PolÃ­cia
Novo relato com prints expÃµe 'investidas' de pastor sobre menor em Campo Grande
Protetora faz campanha para salvar cachorro resgatado após atropelamento
Cidade
Protetora faz campanha para salvar cachorro resgatado apÃ³s atropelamento
Veículo do Conselho Tutelar - Foto: Ilustrativa -
PolÃ­cia
Professor em Campo Grande Ã© investigado por assÃ©dio a alunas: 'pode pagar de outro jeito'
Foto: Defesa Civil de Ivinhema
Cidade
Governo de MS decreta emergÃªncia em dois municÃ­pios apÃ³s temporais
Polícia Militar atendeu à ocorrência - Foto: Vinícius Santos
PolÃ­cia
Agente da PolÃ­cia CientÃ­fica Ã© encontrado morto em casa na regiÃ£o norte de Campo Grande
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
JustiÃ§a
Homem que matou padrasto para defender a mÃ£e pega 5 anos de prisÃ£o em Campo Grande
Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
PolÃ­cia
Pastor acusado de estupro pede para deixar Conselho de Ã‰tica de Pastores de Campo Grande
Fumacê circula em 5 bairros hoje
Cidade
FumacÃª percorre cinco bairros de Campo Grande nesta terÃ§a-feira

Mais Lidas

Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
JustiÃ§a
JustiÃ§a nega medida protetiva a menina que denunciou estupro de pastor em Campo Grande
Lua de sangue
Geral
Lua de Sangue: Eclipse deixarÃ¡ a lua vermelha nesta terÃ§a-feira
Cadeia pública - Foto: Ilustrativa / Reprodução
PolÃ­cia
Policiais presos em cadeia na Capital enfrentam riscos em contato com detentos comuns
Conceito de fé - Foto: Ilustrativa / Jcomp / Freepik
PolÃ­cia
Pastor com cargo na prefeitura de Campo Grande Ã© alvo de B.O por estupro de adolescente