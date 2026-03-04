O apresentador Luciano Huck está em Mato Grosso do Sul para gravar um emocionante quadro do Domingão com Huck, o reencontro de duas irmãs que não se viam há mais de 30 anos. Mesmo em serviço, ele aproveitou para conhecer as belezas do estado e ficou apaixonado por Bonito.

Considerada uma das cidades turísticas mais famosas do Brasil, no Instagram, o apresentador compartilhou alguns momentos da visita em um balneário da cidade e se mostrou encantado com a beleza local. “Bonito é lindo, impressionante”, elogiou em um storie.

Além das cenas cheias de emoção, Bonito também roubou a cena com suas paisagens naturais. Rios cristalinos, trilhas exuberantes e formações rochosas impressionantes fizeram Huck se declarar encantado. Não há informações da data em que o quadro será exibido no programa de domingo do apresentador global.

