Caixa d’água cai sobre cerca e interdita rua próximo a UFMS

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Uma caixa d’água caiu sobre uma cerca e interditou parcialmente a Rua Galiléia, na Vila Adelina, próximo a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), de Campo Grande na manhã deste sábado (14).

A caixa d’água abastece mais de 170 apartamentos do condomínio Residencial do Lago. Equipes da Águas Guariroba, concessionária responsável estiveram no local. Ninguém ficou ferido.

A assessoria de comunicação da Águas informou que o impacto da queda não interfere o abastecimento e que as equipes estão verificando os danos provocados.

