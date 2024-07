Campo Grande criou 6.299 postos de trabalho em 2024, aponta Caged

Conforme dados do Relatório Mensal do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta terça-feira (30), Campo Grande possui 30% dos postos de emprego abertos em Mato Grosso do Sul, em 2024. A Capital fecha o semestre com 6.299 postos criados.



No estado foram 21.179 empregos formais criados no período. Destaque para os segmentos de Serviços e Construção Civil, principais alavancas de contratações nos últimos seis meses, conforme a atualização do Caged.



Com saldo positivo de 6.299 postos de trabalho, apenas em Campo Grande, os setores que mais empregaram foram de Serviços (327 postos), Construção (117 postos) e Indústria (99 postos). Considerando o semestre, o acréscimo de vagas preenchidas foi de 3.415 contratações nos Serviços, 1.604 na Construção Civil, 692 na Indústria, 332 na agropecuária e 256 no Comércio.



De acordo com a Coordenadoria de Articulação Institucional e Empreendedorismo da Funsat, a maior parte dos novos postos de trabalho foi ocupada por profissionais com ensino médio, com a concentração de empregos nas áreas de serviços administrativos, vendas no comércio e serviços industriais.

