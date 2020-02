Campo Grande receberá congresso nacional de arborização

Saiba Mais Cidade Capital ganha reconhecimento internacional por arborização

A cidade de Campo Grande, começará a receber congressos e campeonatos internacionais na área de arborização, devido ao reconhecimento da cidade morena como Tree City of the World – “Cidade Árvore do Mundo” – pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e pela Arbor Day Foundations, maior organização não-governamental do mundo da área de arborização urbana.

Agora a capital integra uma seleta rede global de cidades com prestígio internacional por sua liderança em florestas urbanas e comunitárias.

Campo Grande vai sediar este ano o XXIV Congresso Brasileiro e o III Ibero-Americano de Arborização Urbana, que será realizado no segundo semestre. Eles terão como tema: A Cidade na Mata. Contribuição da Natureza para as Pessoas”. O objetivo é instigar a reflexão sobre a presença humana nos geobiosistemas, conectando efetivamente as estruturas ambientais e sociais em direção a cidades mais sustentáveis e biodiversas”.

Para o prefeito Marquinhos Trad, o status de Tree City of the World resulta da união de esforços entre poder público e sociedade na preservação das nossas árvores. “Estamos prontos para bem recepcionar e acolher, em setembro deste ano, todos os participantes dos Congressos de Arborização Urbana e Campeonatos em escalada que aqui serão realizados. Eventos de imensa relevância para nossa Capital e Estado, onde dispomos dos biomas Pantanal e Cerrado”, enfatizou o prefeito.

O presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, Sérgio Chaves, destaca a importância do reconhecimento mundial e as oportunidades advindas. “É motivo de orgulho para o campo-grandense receber um título de tamanha expressão. O reconhecimento à cidade, escolhida entre 59 cidades no mundo, vai atrair recursos e investimentos em toda cadeia produtiva da arborização urbana nas cidades. Fundamentalmente, os investimentos em arborização urbana estão na vontade política. Esse é de responsabilidade implícita do gestor, que tem que olhar a arborização urbana como política pública de valor para a sua cidade, capaz de trazer inúmeros benefícios, dentre tantos, o conforto ambiental que se estende aos munícipes e fauna existente entre diversos aspectos”, ressalta.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, frisa que mais uma vez a Capital é referência nacional e internacional. “A administração trabalha em prol do cidadão e isso resulta no desenvolvimento de programas e ações que tornam-se referência para as demais cidades. Além de voltarmos a sediar grandes encontros nacionais”, destaca o titular da Semadur.

