Capital divulga processo seletivo para cuidador e educador social

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Gestão divulgou o edital do processo seletivo simplificado para a seleção de cuidador social e educador social para formação do Cadastro

de Reserva (CR).

As exigências para ambos os cargos são as mesmas, ensino médio completo e experiência profissional na

área. A jornada de trabalho é de 40 semanais em escala 12x36 e remuneração bruta de R$ 1.412.

As inscrições serão online e gratuitas de 21 a 25 de novembro através do portal e www.campogrande. ms.gov.br/seges/processoseletivo. Para maiores informações de como se inscrever no Processo Seletivo, o interessado deverá seguir o passo a passo acessando o endereço eletrônico: www.

campogrande.ms.gov.br/seges/como-se-inscrever.

Confira o edital na edição 7.720 do Diogrande desta terça-feira (19), a partir da página 7.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também