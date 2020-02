Carnaval começa na capital e Cordão Valu proibe garrafas de vidro

O Carnaval já começou, e em Campo Grande a festa estreia com o famoso Cordão Valu nesta tarde de sábado (22) na Esplanada até às 23h.

De acordo com a organizadora do bloco Cordão Valu, Silvana Valu, para a segurança dos foliões é proibido levar garrafas de vidro para a festa. “As revistas serão feitas para assegurar que a gente não tenha acidentes entre as pessoas. É pra curtirem”.

Ela finaliza falando da expectativa da festa neste ano “Que seja maravilhoso, campo-grandense gosta de carnaval e tem gente vindo do interior e vamos superar os outros anos”.

A família de Sônia Regina de Souza, de 54 anos, já está presente na folia e com muita energia. “Eu gosto muito disso, Carnaval é raiz e tem aqui também, cheguei e estou toda animada, que todo brinque com alegria, paz e amor. Temos crianças e idosos, que Deus abençoe o Carnaval de todo mundo”.

A festa acontece na rua general Mello e tem como entradas principais a rua 14 de julho e a Calógeras. A estrutura conta com palco e com banheiros químicos por toda a extensão da via.

Confira a programação completa aqui.

