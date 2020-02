DOF dá dicas de seguranças para o carnaval

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) iniciou nesta sexta-feira (21) a Operação Carnaval 2020 em diversas cidades de Mato Grosso do Sul. Entre as ações, o DOF divulgou dicas para os foliões aproveitarem com seguranças as festas.

O departamento de operações vai ampliar a fiscalização contra crimes de roubo e furto de veículos que costumam aumentar nesta época do ano. As ações acontecerão de forma simultânea sem prejudicar o policiamento de combate aos crimes transfronteiriços.

Confira as dicas divulgadas pelo DOF:

- Se for de carro, fique atento a movimentos suspeitos nas proximidades e ameaças de acidentes causados por excesso de bebida;

- Se dirigir, não beba. Se beber, deixe o carro em casa;

- Não estacione em locais isolados ou mal iluminados e prefira estacionamentos pagos;

- Divida aluguel de carros com amigos.

- Para um grupo grande, contrate um veículo tipo lotação ou use aplicativos. Fica mais barato e o grupo pode acertar a hora em que o motorista buscará seus integrantes;

- Se for pegar a estrada, faça uma revisão completa no veículo.

- Dirija sempre respeitando as leis, usando o cinto, respeitando o limite de velocidade, a sinalização, o policiamento e os outros motoristas.

