Folia na capital poderá ser debaixo de chuva

O carnaval de Campo Grande vai contar com mais uma atração especial durante os dias de folia, 90% de chance de chuva durante os tradicionais blocos de rua e desfile das escolas de samba. A previsão é do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec).

Desde essa quinta-feira (20) o tempo fechou na capital de Mato Grosso do Sul. Do final da tarde até a noite de ontem, fortes chuvas assolaram a cidade, deixando diversos pontos alagados.

A previsão aponta chuva até o dia 2 de março. Os foliões, que começam a festejar nesta sexta-feira (21), devem ficar atentos a previsão do tempo para os dias da festividade.

A partir de hoje, está previsto 15 milímetros de precipitação durante o dia, com temperatura variando entre 22ºC e 28ºC e ventos chegando a 24 quilômetros por hora. Para sábado e domingo a previsão também é de tempo fechado, com chuvas de até 11 mm, temperatura máxima de 28ºC e mínima de 20ºC durante o final de semana.

Já na segunda, haverá possibilidade de chuvas com trovoadas, a temperatura chegando à mínima de 21ºC e máxima de 28ºC e ventos de até 39 km/h. Na terça-feira de carnaval as chuvas vão diminuir para 3.6 mm e as temperaturas vão aumentar para até 30ºC.

Fechando o carnaval, na quarta-feira de cinzas as chuvas se manterão baixas, com 4.0 mm, mas as temperaturas vão cair para 29º e 23º C. Entretanto, a previsão aponta fortes ventos, chegando a 57 km/h, a mais forte durante a folia.

