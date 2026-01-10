Menu
Casal de idosos chega a UPA em situação de abandono em Campo Grande

O atendimento ocorreu após vizinhos acionarem o Samu

10 janeiro 2026 - 10h53Sarah Chaves
Foto: FreepikFoto: Freepik  

Dois idosos, de 82 e 76 anos, foram levados para atendimento médico após serem encontrados em situação de abandono na tarde de sexta-feira (9). Eles receberam atendimento em uma unidade de saúde no bairro Bosque Santa Mônica II, em Campo Grande. O casal apresentava sinais de falta de cuidados, como ferimentos causados por quedas e quadro de anemia.

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois deram entrada na UPA Santa Mônica após vizinhos acionarem o Samu ao perceberem as condições precárias em que viviam. Eles chegaram ao local desacompanhados de familiares ou cuidadores, com forte odor de urina e lesões aparentes. Durante a avaliação médica, foi constatado que a idosa tinha uma lesão na coluna e precisaria ser transferida para um hospital público, enquanto o idoso permaneceu em observação na unidade.

Ainda conforme o registro, um neto do idoso foi localizado e compareceu ao local, relatando que não mantinha contato com o avô e nem sabia de sua existência e que não tem condições financeiras ou estruturais para assumir os cuidados. Também não foram encontrados familiares da idosa que pudessem prestar assistência.

O caso foi registrado como abandono de incapaz na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol e será acompanhado pela assistência social para garantir os cuidados adequados aos idosos.

