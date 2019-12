Cidade do Natal abre a semana com show da cantora Maila Marcato

A Cidade do Natal inicia semana com atrações culturais diversas, alem dos brinquedos, como o kart, roda-gigante e carrossel, totalmente gratuitos para a população. A praça de alimentação e o City Tour natalino completam o roteiro para que toda a família possa se encantar.

Programada para começar a partir das 18 horas, a apresentação da Cantada de Natal da Igreja Batista do Guanandi. Sobem ao palco da Cidade do Natal o Coral da IBG, regido pela maestra Kely Dorileu Nantes.

Depois é a vez da Parada de Natal apresentar personagens mágicos que levam alegria para toda família. Os músicos do evento fazem show musical em seguida e aquecem o palco para a cantora Maila Marcato.

Maila já participou de vários projetos na Capital, passou por bandas como Banda Mailla (voltada apenas para os clássicos do Rock) e JS Orchestra (a qual ainda faz parte) que é uma banda com um repertório variado para festas. Em 2017 participou do Projeto Híbrido, com várias apresentações em bares e casa noturna da cidade, como também, festas particulares.

Hoje em carreira solo, apresenta em seus shows repertórios que vão do rock nacional e internacional, pop, MPB, bossa nova e flash back.

A noite se encerra com um dos momentos mais aguardados, o Cosplay, fazendo o imaginário da criançada rememorar os personagens de desenhos e filmes mais queridos do momento, como a Patrulha Canina, boneca Lol, Turma do Chaves, entre outros.

A Cidade do Natal abre suas portas às 16h e segue em funcionamento até as 22h. As atrações são gratuitas.

Deixe seu Comentário

Leia Também