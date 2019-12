Gospel e Rock marcam a Cidade do Natal neste sábado

Papai Noel, roda-gigante, pista de kart, carrossel, desfile de bonecos e muito brilho, com o espetáculo das luzes do Natal. Tudo isso, você encontra na Cidade do Natal, que abre as portas às 16 horas neste sábado (21), com programação especial.

A Cidade do Natal nos altos da avenida Afonso Pena recebe neste sábado (21), a apresentação da cantora gospel Amanda Modesto, que integra as atrações do Papai Noel, roda-gigante, pista de kart, carrossel e desfile de bonecos.

Os portões abrem as 16h hoje, para receber todos os visitantes. Às 18 horas, o Projeto Livres apresenta o Natal para todos os Povos, que atende 53 crianças e adolescentes em condição de vulnerabilidade social, oferecendo musicalização com aulas de violão, teclado e bateria.

A presentação da cantora Amanda Modesto está marcada para às 18h30. Às 19 horas, o público acompanha a Parada de Natal, com personagens mágicos ao som de uma trilha sonora preparada especialmente para o desfile.

Para o show principal que começa às 20h, a Cidade do Natal contará com a Banda Seven Four (Dany Cristine, voz e violão; Marcelo Santana, na guitarra; Renato Monteiro no baixo e Leonardo Velbion na bateria) com um repertório com muito rock e homenagem a grandes nomes do Pop internacional.

