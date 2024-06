'Cidade Empreendedora': Sebrae celebra resultados do programa em 36 municípios de MS

O Sebrae-MS celebrou os resultados do programa 'Cidade Empreendedora' em 36 municípios de Mato Grosso do Sul, com a realização de uma cerimônia nesta segunda-feira (3), que marcou o encerramento da iniciativa nas cidades. A solenidade, realizada no Gran Murano Buffet, em Campo Grande, contou com a presença de representantes da instituição, do presença do governador do Estado, Eduardo Riedel, e das Prefeituras Municipais que aderiram ao programa.

Com ações que visam promover o desenvolvimento dos territórios a partir do fortalecimento dos pequenos negócios, o 'Cidade Empreendedora' é um pacote de soluções executado pelo Sebrae-MS, em parceria com as administrações municipais que se interessam em participar e são selecionadas via edital. Desde 2021, o programa é a principal estratégia da instituição para a melhoria do ambiente de negócios e transformação da economia.

“Temos 36 municípios que concluem as atividades do programa neste ano, porém, já atendemos, ao todo, 45 cidades, o que corresponde a mais da metade dos municípios de MS, impactando no desenvolvimento do Estado como um todo. Com esse trabalho, o Sebrae leva conhecimento para que a gestão pública possa ser menos burocrática e tornar o município um ambiente melhor para o pequeno empresário, além de incluir o empreendedor no processo de desenvolvimento e fomentar a geração de emprego e renda”, destacou o diretor-superintendente do Sebrae-MS, Cláudio Mendonça.

Dos municípios atendidos, atualmente, 18 concluem o ciclo regular do Cidade Empreendedora, sendo que 11 deles começaram a ser acompanhados pelo Sebrae em 2022: Água Clara, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Caarapó, Coxim, Naviraí, Nioaque, Pedro Gomes, Ponta Porã e Santa Rita do Pardo. As demais cidades ingressaram no programa em 2023 e são Aparecida do Taboado, Brasilândia, Deodápolis, Ladário, Miranda, Paranaíba e São Gabriel do Oeste.

Já as outras 18 cidades concluem o ciclo Expansão – uma segunda fase de acompanhamento oferecida pelo Sebrae desde 2023, após a finalização do ciclo regular, com ações voltadas para dinamizar a economia e promover a competitividade. Compõem o "Expansão" as cidades de Amambai, Bandeirantes, Camapuã, Chapadão do Sul, Costa Rica, Dourados, Inocência, Jaraguari, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Sonora e Terenos.

“Eu tenho a convicção de que nós vamos buscar ao longo do tempo um índice de alfabetização cada vez melhor, de atendimento na saúde, de segurança pública, ações que só a cooperação Estado-Município pode entregar, essa ação do Sebrae [...] ela ajuda muito para que esse ambiente favorável de negócios aconteça no município”, afirmou o governador Eduardo Riedel. “É esse resultado que faz com que a gente tenha a terceira menor taxa de desemprego do Brasil, e que a gente caminhe, de maneira muito célere, para erradicar a pobreza extrema no nosso Estado”, completou.

Em 2024, 36 municípios foram alcançados pelo programa, que se encerra com um saldo total de 65,9 mil atendimentos, dentre eles 11,8 mil empresas atendidas através do 'Cidade Empreendedora'. A expectativa é que 7 carretas de capacitação, por meio do programa ‘MS Qualifica’, atendam 2.538 pessoas nos municípios até julho deste ano.

Líderes em movimento

A cerimônia de encerramento do programa 'Cidade Empreendedora' integra a programação do evento “Líderes em Movimento” voltado a lideranças de todas as regiões de MS, com o intuito de promover o compartilhamento de boas práticas e o diálogo sobre o papel que exercem na construção de uma sociedade melhor e no processo de desenvolvimento.

O evento trouxe as palestras “A excelência começa na liderança”, com Erick Penna – empreendedor e autor de dois best-sellers na área de encantamento de clientes, e “A fórmula da liderança”, com Léo Farah, especialista em gestão de crises e desastres, o qual fala sobre os aprendizados que obteve a partir das experiências adquiridas.

