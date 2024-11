'O Amuleto de Ogum' é o clássico do Cineclube desta quinta-feira

Promovido pelo coletivo A Boca Filmes, o Cineclube“Filmes do 3º Mundo” exibe "O Amuleto de Ogum", no MIS (Museu da Imagem e do Som), em Campo Grande nesta quinta-feira (7), às 18h30.

A obra do gênero policial noir, dirigida por Nelson Pereira dos Santos, um dos pioneiros do Cinema Novo, é ambientada na Baixada Fluminense e inspirada pelo misticismo.

A trama é sobre um jovem que, após perder os pais e ganhar “proteção” espiritual pela umbanda, acaba se envolvendo com o submundo do crime. A trama o conduz a uma perigosa relação amorosa com a amante de um bicheiro, revelando dilemas e conflitos intensos em meio à vida criminosa.

A sessão será gratuita e contará com a distribuição de pipoca e refrigerante, garantindo uma experiência cinematográfica completa. Para participar, basta retirar uma senha na entrada, devido à limitação de lugares.

A exibição tem o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da FCMS (Fundação de Cultura) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Serviço

Sessão de "O Amuleto de Ogum", com mediação e debate

Data: quinta-feira, 7 de novembro de 2024

Horário: 18h30

Local: MIS – 3º andar do Memorial da Cultura "Apolônio de Carvalho" - Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro - Campo Grande (MS)

Entrada: gratuita (senhas limitadas, distribuição na entrada)

