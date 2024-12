Cinematerna dará cortesia às 10 primeiras mães que forem ao Cinemark na terça-feira

Preparada para mulheres, famílias e seus bebês de até 18 meses, a sessão especial do Cinematerna nesta terça-feira (10), irá disponibilizar 10 cortesias com exibição da animação ‘Moana 2’, para as 10 primeiras mamães que chegarem primeiro ao Cinemark, no Shopping Campo Grande.

As cortesias são disponibilizadas 30 minutos antes do filme, mediante ordem de chegada e cada mãe tem direito a uma entrada gratuita (para ela e seu bebê).

Para a sessão, a sala da Cinemark é adaptada e oferece um ambiente especial para o conforto dos bebês e mães, contando com trocadores, fraldas, pomadas e lenços umedecidos, disponíveis gratuitamente. As salas contam com temperatura amena, som reduzido e iluminação suave para garantir uma experiência agradável.

Sinopse

Na continuação desse sucesso da Disney, o tempo passou e Moana está mais madura e com seu espírito aventureiro fortalecido. Após receber um chamado inesperado de seus ancestrais, ela deve viajar pelos mares distantes da Oceania e entrar em perigosas águas desconhecidas para ajudar o seu povo. Contudo, o bom e velho conhecido Maui está de volta para acompanhá-la nessa incrível aventura repleta de desafios, monstros e com uma tripulação muito divertida.

Os demais valores da sessão seguem os aplicados pela Cinemark. É importante se atentar para os valores aplicados no dia.

