Colisão de carro x poste: Simulação orienta condutores e otimiza trabalho de resgate

Com o aumento do número de acidentes de trânsito com veículos atingindo postes de fiação de energia elétrica, uma ação de simulação foi realizada pela Energisa Mato Grosso do Sul, com apoio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (24), nas imediações da Avenida Ernesto Geisel, frente entrada A do Norte Sul Plaza.

Ação para otimizar integração de trabalhos, também promove conscientização da população que deve avisar o corpo de bombeiros sobre fiação quando presenciar um acidente envolvendo postes. O tenente do Corpo de Bombeiros, Paulo Lima, destacou que o regate é feito de maneira mais rápida possível, “porém com a devida segurança, tanto para a vítima, quanto para quem vai socorrê-la, devido a necessidade de se verificar se há corrente elétrica passando no local”, pontuou.

“A partir do momento que a Energisa chega e informa que não há mais perigo de choque elétrico, nós passamos a atuar para fazer o melhor salvamento e resgate da vitima”, concluiu.

João Ricardo Costa Nascimento, coordenador de construção e manutenção da Energisa, apontou que os acidentes com colisão em poste aumentaram 4% entre janeiro a agosto de 2023, comparado ao mesmo período de 2024,que já teve o registro de 74 ocorrências

Pela simulação queremos mostrar o que não deve ser feito, que é tentar resgatar a vítima antes da Energisa chegar ao local, com suas equipes fazer os procedimentos de desenergizar a rede para que não haja risco para a vítima ou para o Corpo de Bombeiros que vai fazer o resgate. "O cenário simulando uma ocorrência de veículo em poste, demonstra o impacto que isso causa na sociedade, no fornecimento de energia elétrica e reforçaros cuidados o que tem que ser feito em uma situação como essa".

Além dos perigos com a vida, acidente também pode causar interrupção em escolas e hospitais e gerar multa de R$ 7.500 para o motorista infrator.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também