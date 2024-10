Com neto esperando por vaga para cirurgia, avó reclama de 'bagunça' na Santa Casa

Um adolescente, de 13 anos, está internado na Santa Casa de Campo Grande, esperando para realizar uma cirurgia na região da clavícula. Segundo denúncia da avó do menino, ele está esperando por uma vaga no centro cirúrgico há quase uma semana.

"Ele quebrou a clavícula no sábado (28), e desde então está no setor do trauma da Santa Casa. Todos os dias colocam o menino em jejum falando que vão operar e nada. Sem acreditar na falta de vontade deste SUS, falta de consideração com as pessoas. Não tem nem previsão", disse a avó Meire Silva.

À reportagem, ela ainda questionou o direito da criança. "Cadê a prioridade da criança? Já liguei, briguei, falei com assistente social e ninguém faz nada. Nada desta cirurgia sair. Cade a prefeita e os vereadores para resolverem essa situação, e os direitos do menor!".

Sem vagas

O JD1 procurou a Santa Casa e questionou sobre a falta de vagas para cirurgias na instituição, no entanto, o hospital não respondeu até a publicação desta matéria.

