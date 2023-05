Com "pane" na rede elétrica, Parque das Nações fecha, mas abre amanhã

O Parque das Nações Indígenas precisou ser fechado às 16h30 da tarde desta segunda-feira (15), após uma pane na rede elétrica. Não existe previsão de abertura ainda hoje.

Conforme o comunicado, a pane acabou prejudicando o fornecimento de água. Para evitar maiores transtornos, o local foi fechado.

“Pedimos desculpas pelo transtorno e retornaremos nossas atividades assim que problema seja resolvido”, disse o Instituto De Meio Ambiente De Mato Grosso Do Sul (Imasul).

Ao JD1 Notícias, o gestor do parque, Wagner Pereira, informou que a empresa responsável pelo conserto já está trabalhando no local. Ele também afirmou que amanhã (16), o local estará aberto normalmente a partir das 5h30, no entanto, deve fechar antes de anoitecer.

