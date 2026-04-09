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Com show do Guns e Expogrande, trânsito muda em Campo Grande; confira rotas

Operação especial terá interdições, rotas alternativas e reforço de equipes em vários pontos da Capital

09 abril 2026 - 15h12Gabrielly Gonzalez

Campo Grande terá uma operação especial de trânsito nesta quinta-feira (9) por conta de dois grandes eventos: o show da banda Guns N' Roses e o início da Expogrande 2026.

Para o show, as equipes começaram a atuar desde as 14h, principalmente na saída do perímetro urbano, na região do bairro Maria Aparecida Pedrossian. Já na área central, a Praça do Rádio Clube terá apoio para embarque e desembarque de passageiros.

Já na região da Acrissul, onde acontece a 86ª Expogrande, haverá interdições diárias entre os dias 9 e 19 de abril, sempre das 18h à meia-noite. Estarão totalmente interditadas a Avenida Tenente Pedro Correa Duncan e a Rua Benedito Campos Souto, no trecho entre as ruas Paraguai e Américo Carlos da Costa. 

A entrada de veículos autorizados será realizada pela Avenida Tenente Pedro Correa Duncan, com controle de acesso feito por equipes no local. Outras vias da região terão alterações no sentido de circulação: as ruas Américo Carlos da Costa e Dr. Pacífico Lopes Siqueira funcionarão em mão única, direcionando o fluxo para a Avenida Fábio Zahran. 

Na Avenida Fábio Zahran, próximo ao portão 7 do Parque de Exposições, haverá sinalização com cones para organizar a saída de veículos, reduzindo riscos de congestionamentos. 

Como rotas alternativas, a orientação é que os condutores utilizem as avenidas Salgado Filho, Fábio Zahran e Costa e Silva. 

A ação é coordenada pela Agetran e envolve também o Detran-MS, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal, com objetivo de garantir segurança e fluidez diante do aumento no fluxo de veículos.

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