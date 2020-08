Com terceira meta alcançada, Arara ganhará mais cor

Com apoio da população, a campanha “Do Mesmo Sangue”, atingiu a marca de 3 mil bolsas de sangue e graças a esta marca, na próxima terça-feira (1°), às 9 horas, ocorre a terceira etapa de pintura da arara vermelha, localizada na Praça União, em Campo Grande.

Promovida pelo Sicredi, em parceria com o Hemosul e Sectur e apoio da Prefeitura de Campo Grande e SES/MS, a campanha tem o objetivo de arrecadar 5 mil bolsas de sangue e a cada 1 mil bolsas doadas, uma parte do monumento será pintado. A iniciativa teve início no dia 05 de agosto e as primeiras etapas de pintura ocorreram nos dias 17 e 24 do mesmo mês.

“Esse resultado é a comprovação do quanto a população sul-mato-grossense é solidária. Com essa corrente do bem tão ativa, com certeza em breve vamos atingir a meta de 5 mil bolsas de sangue, que ajudarão a salvar muitas vidas, além de colaborar com a revitalização de um dos principais cartões-postais de nossa cidade”, avalia Celso Ramos Regis, presidente do Sicredi União, MS/TO e Oeste da Bahia.

Para o Hemosul, a iniciativa é de grande importância para a manutenção dos estoques de sangue. “Mais uma etapa e mais solidariedade. Estamos muito felizes por fazer parte deste lindo projeto de responsabilidade social”, salienta Marli Vavas, coordenadora geral da Rede Hemosul-MS. A arara vermelha integra o Monumento das Araras, construído em 1996 pelo artista plástico Cleir, que está responsável pela pintura da obra.

Para alcançar as 5 mil bolsas, a participação popular é fundamental. As doações de sangue podem ser realizadas diretamente no Hemosul da Capital, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304 e nas unidades de coleta no estado, Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas, Paranaíba e Coxim.

Para proporcionar maior segurança aos doadores durante a pandemia de Covid-19, as doações podem ser agendadas, evitando aglomerações. O Hemosul adota todas as medidas de segurança para a doação. Mais informações e agendamentos pelo (67) 3312-1516, 1529 ou whatsapp 99298-6316.

