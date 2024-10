Conhece meu dono? Husky fêmea está perdida próximo ao Bosque dos Ipês

Uma cachorra da raça Husky siberiano apareceu perdida no condomínio Alphaville em Campo Grande, no último sábado (26), durante a chuva. Uma família que encontrou o animal o recolheu e está pedindo ajuda para encontrar o(a) tutor(a) do pet.

Segundo a família que acolheu a Husky, o animal deve ter escapado durante a chuva e acabou se perdendo.

Aqueles que conhecerem o dono da cachorra ou tiverem qualquer informação da família que o animal de estimação pertence, podem entrar em contato pelo número (67) 99987-0802. Ajude ela a voltar para casa!

