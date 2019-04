Consultoria jurídica trabalhista gratuita será realizada no centro

Rayani Santa Cruz, com informações da assessoria

A Comissão dos Advogados Trabalhistas (CAT) da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS), vai realizar no próximo sábado (27), uma ação de consultoria jurídica na Praça Ary Coelho, em Campo Grande. O objetivo é esclarecer a população sobre os direitos e deveres trabalhistas dos empregados e empregadores.

A ação será realizada em comemoração ao Dia do Trabalho (1° de maio). “A ação da nossa Comissão pretende oferecer um trabalho de atendimento à sociedade, de aproximar a advocacia da população esclarecendo dúvidas sobre os direitos e deveres, tanto dos empregados, como dos empregadores”, explicou uma das organizadoras, a advogada, Katia Cristina de Paiva Vasconcelos.

A ação começa às 8 horas e segue até às 12 horas na Praça Ary Coelho, região central de Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também