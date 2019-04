Correios de Ponta Porã podem parar

Da Redação com Assessoria

Funcionários dos Correios em Ponta Porã se reúnem nesta terça-feira (9) em assembleia para discutir sobre paralisação devido a más condições de trabalho, segundo informações do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos de Mato Grosso do Sul (Sintect-MS).

De acordo com a presidente do Sintect-MS, Elaine Regina de Souza Oliveira, a categoria está a seis meses buscando negociações com a Superintendência Estadual. Eles alegam más condições de trabalho, falta de manutenção nos veículos, sobrecarga e falta de efetivo na unidade.

Foram protocolados cinco ofícios de outubro de 2018 a março de 2019. No mesmo período aconteceram duas reuniões onde foram discutidos os ofícios, apresentados demandas e propostas dos trabalhadores para melhoria.

Ainda segundo a Sintect-MS, a gestão da superintendência teria prometido melhorias e mudanças, que não foram realizadas. Cerca de 10 mil encomendas e 20 mil correspondências não foram entregues.

Se acordado entre os funcionários, a paralisação pode acontecer a partir desta quarta-feira (10).

