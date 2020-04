Detran-MS lança serviços em sistema "drive thru"

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Su) iniciou nesta segunda-feira (27) o atendimento de Serviços Express por meio do Drive Thru, instalado na sede do órgão. Neste primeiro momento, a medida vem para fortalecer as ações de combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) em Mato Grosso do Sul, já que evita a formação de aglomerações.

De acordo com o Detran, o Drive Thru Detran Express vai oferecer onze tipos de serviços, entre eles, a troca da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) provisória pela definitiva, segunda via de habilitação, Permissão Internacional para Dirigir, atualização de endereço e vários outros.

“Estamos implementando essas novidades como serviços rápidos e o agendamento pela internet como forma de agilizar o atendimento sem causar qualquer tipo de risco a saúde dos nossos servidores e clientes, mas tenho certeza que vai dar certo e é um atendimento que deverá permanecer também, após o período da pandemia”, destacou o diretor-presidente do Departamento, Rudel Trindade.

A partir desta terça-feira (28), o serviço de agendamento pela internet, recém lançado, também será estendido aos práticos da Capital. O cliente que busca atendimento no Detran em Campo Grande deve acessar o site www.detran.ms.gov.br e acessar o banner “Agende seu Atendimento”, no topo do site. “É muito mais fácil e seguro”, explicou Rudel.

Deixe seu Comentário

Leia Também