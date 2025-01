Eleição na Assomasul não terá disputa

A eleição na Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), marcada para 30 de janeiro, teve apenas uma chapa registrada no prazo que ia até dia 7 de janeiro, denominada, “Municipalismo Ativo”.

A chapa é encabeçada pelo prefeito de Itaquiraí, Thalles Henrique Tomazelli, que foi escolhido em consenso pelo PSDB, com apoio do presidente estadual do partido, o ex-governador, Reinaldo Azambuja, para substituir o ex-prefeito de Nioaque, Valdir Júnior que deixará o mandato na Assomasul.

O pleito definirá a Diretoria Executiva, Diretoria Auxiliar e o Conselho Fiscal para o biênio 2025-2026. A votação será realizada na sede da Assomasul, em Campo Grande, e será destinada exclusivamente aos prefeitos associados à entidade, que escolherão, em voto único, a chapa completa que comandará a associação nos próximos dois anos.

Conheça a chapa

Diretoria Executiva

Presidente: Thalles Henrique Tomazelli (Itaquiraí)

1ª Vice-Presidente: Maria Girleide Rovari (Bodoquena)

2ª Vice-Presidente: Maria Lurdes Portugal (Caarapó)

Secretário Geral: Henrique Wancura Budke (Terenos)

2º Secretário: Rodrigo Massuo Sacuno (Naviraí)

3ª Secretária: Márcia Regina do Amaral Schio (Brasilândia)

Tesoureiro Geral: José Natan de Paula Dias (Aparecida do Taboado)

2º Tesoureiro: Henrique Mitsuo Vargas Ezoe (Rio Negro)



Diretoria Auxiliar

Diretor Cultural: Gabriel Alves de Oliveira (Corumbá)

Diretor Social e Esportivo: Agnaldo Marcelo da Silva Oliveira (Antônio João)

Diretor de Relações Públicas: Josmail Rodrigues (Bonito)

Diretor de Patrimônio: Cleber Dias da Silva (Vicentina)

Diretor da Área da Saúde: Leandro Ferreira Luiz Fedossi (Nova Andradina)

Diretor para Assuntos Municipalistas: Germino da Roz Silva (Batayporã)

Conselho Fiscal

Conselheiros Titulares:

Jaime Soares Ferreira (Selvíria)

Niagara Patrícia Gauto Kraievski (Coronel Sapucaia)

Cláudio Ferreira da Silva (Jaraguari)

Conselheiros Suplentes:

José Paulo Paleari (Nova Alvorada do Sul)

Rodrigo Barbosa de Freitas (Cassilândia)

Nair Branti (Douradina)

