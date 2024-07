Em Brasília, Barbosinha acompanha investimentos do 'Novo Pac Seleções'

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, representou Mato Grosso do Sul no evento nesta sexta-feira (26) que divulgou os resultados do Novo Pac (Programa de Aceleração do Crescimento) Seleções, que mostrou os estados beneficiados para receberem investimentos de projetos de mobilidade, drenagem e prevenção a desastres, além de centros comunitários.

Os investimentos do Novo PAC visam ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços públicos, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a resiliência das cidades.

Os recursos disponíveis para a primeira etapa do programa somam R$ 14,5 bilhões para Mobilidade Urbana, R$ 4,8 bilhões para Drenagem Urbana e R$ 390 milhões para a construção de Centros Comunitários pela Vida.

O foco dos investimentos estará em empreendimentos de infraestrutura de transporte, drenagem urbana e construção de centros comunitários.

"Estamos empenhados em garantir que nossa população tenha acesso a serviços públicos de qualidade. Os investimentos anunciados representam um grande passo para a modernização da nossa infraestrutura e a melhoria da qualidade de vida dos sul-mato-grossenses", afirma Barbosinha.

O vice-governador enfatizou ainda sobre a colaboração entre os diferentes níveis de governo para o sucesso do Novo PAC. Os investimentos na mobilidade urbana incluem a construção de corredores de transporte coletivo, faixas exclusivas, terminais e estações, além de infraestrutura para ciclistas e pedestres integrados ao transporte público.

Na área de drenagem urbana, as obras visam reduzir o risco de desastres naturais em municípios críticos, enquanto os Centros Comunitários pela Vida serão equipamentos públicos voltados para a prevenção da violência e a promoção da inclusão social. "Os investimentos que estamos recebendo são significativos e vão impactar positivamente diversas áreas", finalizou Barbosinha.

