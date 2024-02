Em entrega de troféus às escolas de samba, Adriane anuncia estudo de sambódromo

A entrega das premiações às escolas de samba campeãs do Carnaval 2024 aconteceu neste sábado no Armazém Cultural na Esplanada Ferroviária. Deixa Falar, Igrejinha e Catedráticos do Samba ocuparam o pódio e brilharam em mais uma noite repleta de samba.

O desfile das escolas de samba em 2024 foi considerado o maior de todos os tempos, com recorde de público de 15 mil pessoas em duas noites. Para Alan Catharineli, presidente da Liga das Escolas de Samba (Lienca) o sucesso do evento foi uma soma de vários fatores. “Nosso Carnaval foi primoroso graças aos esforços de todos. Neste ano tivemos o primeiro ensaio técnico na Avenida do Samba, parte das arquibancadas foram cobertas para melhor abrigar nossos foliões, contamos com reforço na iluminação, foram disponibilizadas linhas especiais de transporte público e tudo isso resultou em arquibancadas e camarotes lotadas. Além disso, os recursos auxiliaram na qualidade da confecção de fantasias e carros alegóricos. O Carnaval vale a pena. Além de cultura, ele é emprego, movimenta as comunidades, os munícipes e fomenta a economia e o turismo da nossa Campo Grande”.

A prefeita Adriane Lopes esteve presente no evento parabenizando as escolas de samba e anunciando uma novidade para 2025. “Essa é uma noite especial de premiação. Hoje eu quero saudar os integrantes da Lienca e os presidentes das escolas de samba que realizaram este trabalho que foi muito superior ao que nos foi proposto. O Carnaval já é uma festa que faz parte da cultura da nossa Capital e, por isso, vamos sentar e debater o projeto do sambódromo de Campo Grande, validando todo este trabalho e esforço, lançando-o ainda neste ano”.

Aguardaremos o sambódromo na certeza de que em 2025 nossa festa será ainda maior e melhor”, afirmou Christiane Almeida, rainha do Carnaval 2024.

“Nosso desfile foi maravilhoso porque, pela primeira vez, vimos os esforços e recebemos muito apoio da gestão, nos proporcionando essa festa maravilhosa”, agradeceu Zé Carlos, embaixador do samba de Campo Grande e presidente da G.R.E.S Vila Carvalho, que recebeu o troféu de melhor Comissão de Frente e melhor Ala das Baianas.

