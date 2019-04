Emha abre inscrições para sorteio de 224 apartamentos

A Agência Municipal de Habitação (Emha) abriu nesta segunda-feira (22) o período de inscrições para o sorteio de 224 apartamentos, em Campo Grande.

De acordo com a publicação no Diário Oficial, serão sorteados 158 imóveis localizados na avenida Nasri Siufim e 66 no residencial Jardim Inápolis. Quem quiser concorrer deve se inscrever pelo site da agência até às 23h59 do dia 6 de julho, ou pessoalmente na sede da Emha, localizada na rua Íria Loureiro Viana, 415, Vila Oriente, das 8h às 17h.

A agência alerta que é necessário preencher todos os dados, colocando a maior quantidade de informações possíveis para facilitar a localização, caso o interessado seja sorteado. Todas as recomendações para a inscrição pode ser conferida no diário que pode se acessado neste link .

Qualquer dúvida pode ser esclarecida diretamente na sede da agência.

