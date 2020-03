Empresário da capital doa safra de alface que não conseguiu vender

O contador e empresário Williams Pedrotti, decidiu usar o que para ele cai como prejuízo, para o bem das pessoas que necessitam neste momento da pandemia do novo cornavírus. Ele tem uma plantação de alface, e fornece o produto para supermercados e restaurantes.

Com as medidas de fechamento do comércio, o reflexo foi negativo e, nesta semana quando ele venderia uma das safras de aproximadamente 6 mil pés de alface, não obteve êxito.

Para não jogar fora a produção, o empresário optou por doar os pés de alfaces para instituições como hospitais, ongs e associações.

“O comércio inteiro fechou, os mercados estão vendendo muito pouco e acabou sobrando essa safra inteira minha. Eu nunca fiquei uma semana inteira sem vender nada. O pessoal que veio buscar necessita de doações.”, disse.

Williams ainda prevê que a safra da próxima semana também não conseguirá vender, visto que os casos de coronavírus têm aumentado e as medidas poderão ser mantidas em relação ao comércio, por não ter previsão de quando voltará a vender, o empresário continuará plantando e, se a situação continuar a mesma, vai manter as doações.

As doações serão direcionadas apenas as instituições, segundo o empresário. “Penso que a população em geral ainda consegue comprar seus alimentos, eu prefiro doar para as instituições que estão precisando no momento. Tento atingir um pessoal que vive de doação”, disse.

Instituições que precisarem de doações, podem solicitar ao empresário pelo número (67) 999089557.

