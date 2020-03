Eleuzi Silva Nascimento, de 64 anos, é a primeira vítima fatal do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul. Ela veio a óbito na manhã desta terça-feira (31), em um hospital de Dourados.

A confirmação foi feita no início da tarde de hoje pela Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Su). Conforme a nota do órgão, a vítima era de Batayporã, foi atendida inicialmente no hospital do órgão em Nova Andradina, mas devido a gravidade do quadro clínico, ela foi transferida para outra unidade do plano de saúde em Dourados.

A paciente foi internada com DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), pneumonia bacteriana e problemas cardíacos.

“Lamentamos e nos solidarizamos com a família, para a qual disponibilizamos nossa rede de apoio, com médicos e psicólogos. Informamos ainda, que todas as medidas preventivas e todos os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) foram devidamente seguidos”, explicou por meio nota a Cassems.

