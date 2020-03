Dos 44 casos de coronavírus em MS, seis são idosos

A última atualização de casos confirmados de coronavírus em Mato Grosso do Sul trouxe um aumento de oito casos na segunda-feira (30), colocando o Estado com 44 casos de pessoas infectadas pelo Covid-19.

De acordo com a lista divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), dos 44 confirmados, seis estão no grupo de risco por serem idosos. Quatro do sexo masculino e dois do sexo feminino. Dois dessas seis pessoas do grupo de risco estão internadas, outras duas estão em isolamento domiciliar. Uma notícia boa é que dois idosos, que foram diagnosticados com a doença, já cumpriram o período de quarentena e não apresentam sinais do Covid-19.

Cinco idosos são de Campo Grande e apenas um é do interior: Batayporã. Confira a lista completa dos casos confirmados de Covid-19 em MS:

Deixe seu Comentário

Leia Também