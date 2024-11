Energisa MS prepara plano especial para Enem 2024

Nos dias 3 e 10 de novembro, mais de 51 mil estudantes de Mato Grosso do Sul farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Para assegurar um fornecimento contínuo de energia durante o exame, a Energisa MS implementou um plano especial voltado para as instituições de ensino que sediarão as provas.

O plano inclui um reforço nas equipes operacionais e a priorização das áreas mapeadas com colégios e escolas. "Tudo será monitorado em tempo real pelo Centro de Operação Integrado da Energisa, que permite o acompanhamento detalhado do sistema elétrico do estado e um contato ágil com os eletricistas em campo e os canais de atendimento", explica o gerente de Operações da Energisa Mato Grosso do Sul, Helier Fioravante.

Atenção em períodos de chuvas intensas

Entre hoje (01) e domingo (03), data do primeiro dia do Enem, a previsão do tempo indica instabilidade, com aumento de nebulosidade, chuvas fortes e tempestades, além de raios e rajadas de vento que podem ultrapassar 60 km/h em algumas regiões, podendo ocorrer também quedas de granizo. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) prevê acumulados significativos de chuva, com valores acima de 30 mm em um único dia.

Em condições climáticas adversas, a rede elétrica pode ser impactada por árvores, galhos e outros objetos arrastados pelos ventos fortes, além de descargas atmosféricas associadas às chuvas. "Por isso, estamos reforçando a presença de nossas equipes e nos preparando para atender emergências de forma segura e ágil", afirma Marcelo Santana, coordenador do Centro de Operação Integrado.

