Engenheiro reforÃ§a protagonismo da alvenaria tradicional frente Ã  construÃ§Ã£o industrializada

AntÃ´nio Carlos Brandalize Filho afirma que o mÃ©todo convencional segue como modelo seguro, sustentÃ¡vel e economicamente competitivo no paÃ­s

11 marÃ§o 2026 - 12h36VinÃ­cius Santos     atualizado em 11/03/2026 Ã s 15h24
Foto: DivulgalçãoFoto: DivulgalÃ§Ã£o  

O avanÃ§o dos sistemas construtivos industrializados tem provocado mudanÃ§as significativas no setor da construÃ§Ã£o civil brasileira. Apesar disso, a construÃ§Ã£o convencional segue consolidada como modelo seguro, sustentÃ¡vel e economicamente competitivo em diferentes regiÃµes do paÃ­s.

A avaliaÃ§Ã£o Ã© do engenheiro civil AntÃ´nio Carlos Brandalize Filho, que atua na construÃ§Ã£o civil hÃ¡ 17 anos em obras de diversos portes e acompanha de perto a evoluÃ§Ã£o do mercado.

Para ele, a solidez histÃ³rica da alvenaria tradicional Ã© um dos fatores que sustentam sua permanÃªncia como escolha estratÃ©gica para projetos residenciais e comerciais de pequeno e mÃ©dio porte.

"A construÃ§Ã£o convencional possui desempenho estrutural amplamente validado ao longo das dÃ©cadas. Quando executada com planejamento, compatibilizaÃ§Ã£o de projetos e acompanhamento tÃ©cnico rigoroso, entrega durabilidade, estabilidade e previsibilidade de custos", afirma AntÃ´nio Carlos Brandalize Filho.

No contexto climÃ¡tico brasileiro, especialmente em regiÃµes de altas temperaturas, o sistema convencional tambÃ©m apresenta vantagens em termos de conforto tÃ©rmico e eficiÃªncia energÃ©tica. A massa tÃ©rmica da alvenaria contribui para maior estabilidade da temperatura interna, reduzindo a necessidade de climatizaÃ§Ã£o artificial.

Segundo o engenheiro, a escolha do mÃ©todo construtivo deve ser baseada em critÃ©rios tÃ©cnicos, e nÃ£o apenas em tendÃªncias de mercado.

"O setor vive um momento positivo de inovaÃ§Ã£o, mas Ã© fundamental que cada projeto seja analisado de forma individualizada. NÃ£o existe soluÃ§Ã£o universal. Existe a soluÃ§Ã£o mais adequada para cada perfil de cliente, orÃ§amento e finalidade do imÃ³vel."

Outro ponto destacado Ã© a valorizaÃ§Ã£o da cadeia produtiva regional. A utilizaÃ§Ã£o de fornecedores locais fortalece a economia, reduz custos logÃ­sticos e aumenta a eficiÃªncia operacional das obras.

AlÃ©m disso, a construÃ§Ã£o convencional oferece flexibilidade para ampliaÃ§Ãµes futuras, personalizaÃ§Ãµes arquitetÃ´nicas e adaptaÃ§Ãµes estruturais caracterÃ­sticas especialmente valorizadas no mercado residencial.

"A engenharia moderna exige responsabilidade tÃ©cnica, visÃ£o estratÃ©gica e compromisso com a qualidade. Independentemente do mÃ©todo adotado, o que garante resultado Ã© planejamento, execuÃ§Ã£o qualificada e controle tÃ©cnico permanente", conclui AntÃ´nio Carlos Brandalize Filho.

Segundo ele, o futuro da construÃ§Ã£o civil brasileira serÃ¡ marcado pela coexistÃªncia equilibrada entre mÃ©todos industrializados e sistemas tradicionais, com integraÃ§Ã£o de tecnologias, gestÃ£o eficiente e foco em desempenho de longo prazo.

