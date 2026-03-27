Envio das prestações de contas anuais é prorrogado pelo TCE-MS

O prazo para gestores enviarem as prestações de contas anuais de governo e de gestão, referentes ao exercício de 2025 foi prorrogado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) até 30 de abril.
A medida considera a implantação do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge) e a necessidade de adequação dos sistemas e das rotinas dos jurisdicionados municipais ao padrão de remessa de informações, estabelecido pela Resolução TCE-MS n.º 273, de 18 de dezembro de 2025.
O objetivo é assegurar a consistência e a fidedignidade dos dados encaminhados. A resolução entra em vigor na data de sua publicação.
A resolução foi publicada no Diário Oficial do TCE-MS desta quarta-feira (25/3).
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Cidade
Homem é julgado pelo Tribunal do Júri após matar o padrasto no bairro Santa Luzia
Cidade
Salete assume presidência nacional das defensorias e marca feito histórico para MS
Justiça
Processo de Alcides Bernal por homicídio fica na 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital
Cidade
Campanha "Seu Abraço Aquece" tem lançamento simbólico neste domingo na Capital
Cidade
Formação de trabalhadores fortalece avanço da bioenergia em MS
Polícia
PM prende mulher do RJ que aplicava golpe da cesta básica em idosos na Capital
Política
Servidores de Campo Grande protestam na Câmara contra terceirização da saúde
Polícia
Acusado de furtar joias, homem é esfaqueado pela ex em Campo Grande
Cidade
Especialista explica regras sobre leilões após caso Mazzini em Campo Grande
Justiça