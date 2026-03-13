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ApÃ³s apelo de amiga, estudante adota 'Whisky' encontrado em Ã´nibus na Capital

Andrey Francisco Goveia encontrou Marcelly chorando ao lado do animal dentro do transporte coletivo a caminho da faculdade

13 marÃ§o 2026 - 14h55Luiz Vinicius
Andrey, Whisky e a amiga Marcelly, responsável por unir os doisAndrey, Whisky e a amiga Marcelly, responsÃ¡vel por unir os dois   (WhatsApp/JD1 NotÃ­cias)

Andrey Francisco Goveia Fernandes, de 19 anos, precisou alterar sua rotina nesta sexta-feira, dia 13, por um motivo muito especial: adotou um cachorrinho. Mas a história conta com um apelo e choro da amiga, que ficou com ele dentro de um ônibus, enquanto seguia para a faculdade.

O estudante de Farmácia foi surpreendido com um áudio no grupo de amigos, onde Marcelly Souza relatou toda a história, desde o momento que viu o animal, subiu com ele no ônibus e mandou o áudio bastante emocionada.

Para a reportagem do JD1 Notícias, Andrey contou que estava querendo um cachorro há um certo tempo, pois como mora sozinho, a companhia de um animal seria ideal.

Ele e Marcelly se encontram no ônibus que seguia para a UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), e nesse meio tempo, a jovem mandou no grupo de amigos fotos e vídeos com o cachorro e chorando por tê-lo por perto.

"Eu chego no ônibus e está ela lá berrando de chorar porque queria que eu adotasse, porque eu já tinha falado com ela que eu estava querendo um cachorro, aí não teve como, tive a oportunidade e adotei ele", contou para a reportagem.

Assim, com a decisão tomada, Andrey e as amigas - Giovanna era mais uma cúmplice dessa união - iniciaram a busca por uma carro de aplicativo para levar o cachorrinho até a casa do estudante.

Ele contou ao JD1 que passou em um comércio, comprou ração, deu água e até banho no cãozinho, que teve o nome batizado de "Whisky". E se nada pudesse melhorar, o novo tutor do cachorrinho ainda disse: "Já cancelei meus compromissos para ficar com ele".

O estudante de Farmácia relembra que a amiga é 'coração mole', pois chora toda vez que vê um cachorro abandonado na faculdade. Mas ele agradeceu a oportunidade que ela criou e que deu muito certo.

"Estou muito feliz de ter ele é muito grato pela Marcelly de ter dado uma chance a ele e a mim também", concluiu.

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